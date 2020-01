Wildcats mit wichtigem AuswÃ¤rtssieg

Die Eishockeydamen der Wildcats Lustenau siegten in Wien mit 3:1.

Das Spiel blieb aber weiterhin spannend und offen, auch aufgrund der Tatsache, dass es den Sabres schnell gelang auf 1:2 zu verkürzen. Die endgültige Entscheidung aber erst in der vorletzten Minute – Sabres Torfrau Vivien Humer machte Platz für eine sechste Feldspielerin, doch die Wienerinnen konnten daraus nicht profitieren und so war es abermals Julia Hagen, die mit einem schnellen Empty-Net-Treffer den Sack zumachte und somit den 3:1 Auswärtssieg für die Wildcats besiegelte. Damit bleiben die Lustenauer Damen weiterhin im Rennen um den Finaleinzug in der DEBL2 und damit um den diesjährigen Meistertitel. Weiter geht es für die „Mädels“ von Trainer Hois bereits am kommenden Wochenende, wo die Lustenauerinnen binnen 24 Stunden zweimal auswärts auf die Spielgemeinschaft Salzburg Linz treffen. MIMA