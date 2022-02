Wildcats mit gelungener Revanche

Die Lustenauer Eishockey-Damen sicherten sich am Wochenende einen umkämpften Overtime-Erfolg.

In der zweiten Pause konnten sich die Wildcats aber nochmals motivieren und so gelang Johanna Schoch im letzten Abschnitt schnell der Ausgleich zum 3:3. Natalie Hämmerle und abermals Johanna Schoch sorgten in weiterer Folge gar für die 5:3 Führung für die Lustenauer Damen, ehe die Gäste aus Klagenfurt in einer starken Phase mit zwei Treffern zum 5:5 ausglichen. Doch Sekunden nach dem Ausgleich war es wieder Natalie Hämmerle die für die erneute Führung für die Lustenauerinnen sorgte, ehe die Damen aus der Kärntner Landeshauptstadt durch ihre Toptorjägerin Gentilini wieder zum Ausgleich trafen.

In einem am Ende offenen Duell gab es bis zur Schlusssirene allerdings keine Tore mehr und so musste die Entscheidung in der Overtime fallen. Die Wildcats ließen sich nicht lange bitten und in der dritten Minute der Verlängerung sorgte Angelina Ofner mit dem Game-winning Goal für den Erfolg für die Ladies vom Rhein. Damit sicherten sich die Wildcats im fünften Saisonspiel den vierten Erfolg und weitere wichtige Punkte, ehe am kommenden Sonntag die Damen der Black Bulls aus Ferlach in der Rheinhalle gastieren. MIMA