Wildcard für Davis-Cup-Finalevent an Argentinier, Briten

Die Wildcards für das Davis-Cup-Finalturnier im November 2019 gehen an Großbritannien und Argentinien. Das verlautbarte der Internationale Tennisverband (ITF) am Mittwoch kurz vor der Auslosung der Paarungen für die Qualifikation am 1./2. Februar. Diese Runde ersparen sich nun Argentinier und Briten, womit Australien und die Schweiz in den Kreis der Gesetzten rücken. Auch Österreich ist gesetzt.

Argentinien ist Davis-Cup-Sieger 2016, die Briten 2015. Sie sind nun wie die heurigen Finalisten Frankreich und Kroatien sowie die Halbfinalisten Spanien und USA für das 18er-Turnier gesetzt. Die Wildcards wurden von einem aus ITF-Präsident David Haggerty, dessen “Vize” Rene Stammbach, Fußball-Star und “Davis-Cup-Reformer” Gerard Pique sowie Galo Blanco – spanischer Ex-Spieler und zeitweise Touring-Coach von Dominic Thiem – vergeben.