Wildbachschutzprojekt „Hoferbach“ mit erfolgreichem Abschluss

Lochau. Die Errichtung der Geschieberückhaltesperre am Hoferbach im Bereich Althofenweg und Landesberufsschule für das Gastgewerbe konnte aufgrund der günstigen Witterung im Winter/Frühjahr 2018 nun weit früher als geplant erfolgreich abgeschlossen werden.

Bei Starkregenereignissen kam es in der Vergangenheit hier am Unterlauf des stark geschiebeführenden Hoferbaches immer wieder zu Auflandungen im Bachbett. Überflutungen und Hangrutschungen sowie Verklausungen und den damit verbundenen Bachausbrüchen an der Stockacherbrücke an der alten Eichenberger Straße sowie an der Eichenberger Straßenbrücke in Hofen (L 11) gefährden die talwärts liegenden Siedlungen.