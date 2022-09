Wieso sollte Vorarlberg Dr. Dominik Wlazny wählen?

Dominik Wlazny, Bundespräsidentschaftskandidat der Bierpartei, war am Donnerstag in Bregenz und sprach mit VOL.AT-Chefreporter Joachim Mangard über seine Kandidatur.

In Bregenz war am Donnerstag der Wahlkampfslogan "Mei Präsident" zu lesen und "Red' ma drüber". Der Kandidat für das Bundespräsidentenamt Dominik Wlazny tourt durch die Bundesländer und machte Halt am Kornmarktplatz. VOL.AT-Chefreporter Joachim Mangard traf den Mediziner und Musiker Wlazny, den Meisten wohl eher bekannt unter seinem Künstlernamen "Marco Pogo", zum Interview und wollte wissen, was der Jüngste aller Hofburgkandidaten unter der von ihm so oft zitierten "moralischen Richtschnur" versteht.