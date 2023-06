Wiesen vielfältig nutzen

Die Bibliothek Lustenau lud zur Dialogreihe „Lass uns offen reden“ und ging dort der Frage nach, wie unbebauter Boden innerorts für die Natur positiv genutzt werden kann.

Simon Vetter zeigte auf, wie sich in der westlichen Welt die Landschaft in den letzten drei bis vier Generationen durch den Menschen verändert hat. So wurden wilde Landschaften nach und nach begradigt und trockengelegt. „Dies beschränkt sich nicht nur auf landwirtschaftliche Nutzflächen, sondern kann gefühlt in jeder Ortschaft und Siedlung beobachtet werden“, so Vetter. Welch fatalen Auswirkungen der menschliche Eingriff unter anderem auf die Säugetiermasse hat, zeigte er ebenso auf. Lediglich zwei Prozent aller Säugetiere leben in freier Wildbahn am Land. Weitere zwei Prozent im Meer. 62 Prozent aller sind Nutztiere. „Wir Menschen kontrollieren, was die Tiere essen, wie alt sie werden, mit wem sie sich fortpflanzen. Das ist bedenklich. Wir haben das Zeitalter des Menschen geschaffen.“