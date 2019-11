Wiesberger verpasst Tour-Gesamtsieg - Rahm triumphiert

Bernd Wiesberger hat den Gesamtsieg auf der Europa-Tour der Golfprofis verpasst.

Wie schon an den Vortagen vermochte der als Spitzenreiter ins Finalturnier in Dubai gestartete Burgenländer auch am Schlusstag nicht mit den Konkurrenten mitzuhalten. Nach einer Par-Runde nur 28., musste Wiesberger in der Gesamtwertung den Spanier Jon Rahm und den Engländer Tommy Fleetwood vorbeiziehen lassen.