Wiener Macheten-Mord: Jetzt gibt es ein Urteil

Die tragischen Ereignisse geschahen am 20. April 2023 nahe der U-Bahn-Station Jägerstraße in Wien-Brigittenau. Ein 31-Jähriger soll hier von vier Männern mit einer Machete und Messern getötet worden sein.

In einem aufsehenerregenden Prozess am Wiener Landesgericht wurden vier Männer aus Algerien, im Alter zwischen 21 und 29 Jahren, wegen ihrer Beteiligung an einem grausamen Mord zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Im Zentrum der Verhandlung stand der sogenannte Macheten-Mord an Djafaar H., einem 31-jährigen Mann, der im April des Vorjahres sein Leben verlor. Der Hauptangeklagte, ein 22-Jähriger, erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die übrigen Beteiligten wurden zu Freiheitsstrafen zwischen 15 und 17 Jahren verurteilt.