Wiener Heurigen-Stimmung

Das Katholische Bildungswerk lädt zum Wienerliederabend.

Dornbirn. „A Glaserl Wein“, eine Lesung und dazu gute, alte Wiener Lieder. Am 1. Oktober 2021 gibt es beim Möcklebur in Dornbirn richtiges „Heurigen-Programm“ – organisiert vom Bildungswerk der Katholischen und Evangelischen Kirche Dornbirn.

Drei Vorarlberger hegten eine bislang geheime Leidenschaft, das Wienerlied. Nach genussvollen Musizierabenden im Wohnzimmer und gelegentlichen Einlagen auf Privatfesten geben die drei „Schiemers“ an diesem voraussichtlich „prickelnden“ Abend ihre Version des Wienerlieds zum Besten. Bei einem Glas Wein taucht das Publikum, angeleitet von Schauspieler Michael, in die humorvolle Welt und Lebensweisheit des Wieners ein. Dazu spielt Karl gefühlvolle Melodien auf seiner Geige und lässt sich von Lukas am Klavier durch die wunderschönen Musikstücke tragen. Die Gäste erwartet ein kultureller, vergnüglicher Abend zum Lachen und zum Weinen.