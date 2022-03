Wiener Einschlag für "Vo Mello bis ge Schoppornou"

"Wälderness" im Hirschen Schwarzenberg: Der Nino aus Wien und Philipp Lingg performten zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne.

Wälderisch trifft Wienerisch

Für einen besonderen Moment sorgte das Duo mit einer besonderen Interpretation des Songs vo Mello bis ge Schoppornou. So brachte der Nino aus Wien den feuchtfröhlichen Abend sprachlich in die Hauptstadt.

Musik trifft Kulinarik

Neben den musikalischen Schmankerln erfreuten sich die Gäste auch an Kulinarischem. Passend zum Gast aus Wien gab es Tafelspitz. Von beidem zeigte sich das anwesende Publikum begeistert.

Wälderness Konzertreihe

Bereits am 27. März folgt das nächste Highlight, der von Philipp Lingg mitkuratierten Konzertreihe. Dann mit Dorner und Friends und dem passenden Menü. Andreas und Kilian Dorner präsentieren an diesem Abend gemeinsam mit Markus Fritsch, sowie Michael und Marcel Fetz Songs im Geist von Bod Dylan und Co.