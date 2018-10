„Wies'n-Gaudi“ am Sportplatz

Achtes Oktoberfest des Sportclubs aus Meiningen.

Meiningen „O’zapft is“! – hieß es vergangen Samstag auf dem Sportplatz in Meiningen. Das achte Meininger Oktoberfest lud herzlichst zum Mitfeiern ein und öffnete ab 18 Uhr seine Tore! Für Speis‘ und Trank nach bayerischer Art war natürlich bestens gesorgt und der international bekannte DJ „Staub.Sepp“ aus München brachte die aktuellsten Wiesn‘-Hits direkt nach Meiningen. „Bei Weisswurst, Brezn‘ und fassfrischem Bier aus dem Masskrug feiern wir gemeinsam mit einem lauten Prosit der Gemütlichkeit, Oktoberfest ist nur einmal im Jahr“, freut sich sportlicher Leiter Simon Lehninger . Und zum Feiern gab es nicht nur das heimische Oktoberfest: Auch das Heimspiel gegen den FC Koblach konnte an diesem Tag 3:0 für sich entschieden werden.

Bei kostenlosem Eintritt waren über 400 Gäste aus nah und fern gekommen, um in Lederhosen oder Dirndl das bayrische Fest zu feiern. Es gab so einen starken Andrang, dass bereits kurz vor 21 Uhr schon Engpässe am Eingang gegeben hat und die Security eine Einlasssperre aussprach. Das tat der Stimmung in und um das Festzelt keinen Abbruch und die Besucher feierten in Tracht auch auf dem Fußballfeld. ETU