Wien Energie, Krisen und illwerke vkw

Am Dienstag sind Finanzminister Magnus Brunner, Andreas Neuhauser, Leiter der Kommunikation der illwerke vkw, und Landesrat Daniel Zadra zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Nach der finanziellen Schieflage der Wien Energie stellt der Bund kurzfristig zwei Milliarden Euro zur Verfügung, damit zwei Millionen Kunden auch weiterhin mit Strom versorgt werden. In "Vorarlberg LIVE" spricht Finanzminister Magnus Brunner über die Hilfe, die in wenigen Stunden zur Verfügung gestellt wurde, und was die Gründe dafür sind.