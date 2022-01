Wien? Amsterdam? Hohenems!

Vier Unternehmerinnen haben in der Nibelungenstadt ein Start-Up-Kollektiv gegründet. Und bringen mit Hofsause, Umkleidegondel und Pop-Up-Stores ein Stück Metropole in die Kleinstadt.

Mitten in Hohenems, zwischen Markt- und Schweizerstraße, entwickelt sich so langsam und stetig eine Stadt in der Stadt. Oder besser gesagt: eine Metropole in der Kleinstadt. Die Bewohnerinnen: Mode-designerin Janina Burtscher, Goldschmiedin Anna Waibel, Concept-Store-Leiterin Eva-Katharina Heerdegen und Maßschneiderin Maiken Domenica Kloser. „Wir haben uns vergangenen Sommer zum Kollektiv Kwartier zusammengefunden“, erzählt Eva-Katharina im Gespräch mit WANN & WO. „Nach und nach hatte jede von uns ihr Geschäft in der Hohenemser Innenstadt aufgemacht, wir lernten uns als Nachbarinnen kennen, merkten, dass wir viel gemeinsam haben und dachten uns schließlich: Warum nicht zusammenschließen?“ Sie selbst ist gebürtige Allgäuerin, lebt seit zwei Jahren in Vorarlberg und betreibt ihren Eco Concept Store „Heerdegen“ seit April 2021. Nur einen Monat danach eröffnete auch Janina ihr Slow Fashion Label „Aardn“ in ihrer Heimatstadt. Nicht ganz geplant, wie sie verrät: „Ich hatte vorher in Amsterdam gelebt, war auf Heimatbesuch und wollte anschließend eigentlich auch wieder zurück in die Niederlande – doch dann kam Corona“, erinnert sie sich. „Kurz darauf ergab sich die Ladenmöglichkeit hier und ich ergriff die Chance.“