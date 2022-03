Der Re-Use-Truck tourt durch das Land. Am Samstag war Station beim Rathaus Dornbirn.

Dornbirn. Ob Bügelmaschine, Fernseher, Staubsauger oder Kleingeräte – alles wurde am Samstagmorgen auf den Rathausplatz transportiert. Teils mit Fahrrad und Anhänger kamen die Geräte in gut erhaltenem Zustand zum Re-Use-Truck, der in Dornbirn beim Rathaus Halt gemacht hat. Ein Herr brachte einen Eierkocher mit, der fast ungebraucht im Haushalt keine Verwendung mehr fand. „Bestimmt hat jemand eine Freude damit“, ist sich Helmut Brüstle sicher. Er findet den Kreislauf zur Wiederverwendung gut funktionierender Geräte sehr sinnvoll. Ein anderer Herr hielt eine Tischlampe, noch original verpackt, unter dem Arm. Alles fand im Kleintransporter Platz, der eigens dafür ausgestattet ist. Doch nicht alle Geräte sind so leicht zu transportieren. Wo beispielsweise eine Waschmaschine oder ein Wäschetrockner den Besitzer wechseln soll, fährt der Sammeltruck den Leuten entgegen. Nach Vereinbarung eines Abholtermins werden Großgeräte als besonderer Service auch zu Hause abgeholt.

Re-Use bedeutet wiederverwenden statt wegwerfen. Dass damit ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen und funktionierenden Kreislaufwirtschaft geleistet wird, liegt auch im Interesse der Stadt. Ein weiterer Vorteil bei der Abgabe von Küchen- und Elektrogeräten beim Re-Use-Truck: Vor Ort erfahren die Überbringer auch alles über die Sammlung, Aufbereitung und Wiederverwertung ihrer Geräte. Nach der Sammlung werden die Elektrogeräte in der carla Elektrowerkstatt auf Funktion und Sicherheit geprüft, bevor sie im carla Einkaufspark in Altach zum Verkauf angeboten werden. Der Re-Use-Truck ist eine Initiative von Vorarlberger Gemeindeverband und carla – die sozialen Unternehmen der Caritas Vorarlberg, dem Land und dem AMS. Mit dieser Aktion vermittelt die Caritas günstige Geräte und schafft mit der Aufarbeitung weitere Arbeitsplätze.

Daher finden umweltbewusste Konsumenten im carla Einkaufspark in Altach ein großes Sortiment gut erhaltener und geprüfter Re-Use-Geräte. Die nächste Möglichkeit der Abgabe ist am Samstag, 23. April. Dann ist der Re-Use-Truck wieder auf dem Rathausplatz in Dornbirn von 8 bis 12 Uhr stationiert. Mehr Informationen unter www.umweltv.at/re-use EH