Wiederverwenden spart Ressourcen

Großer Trödelmarkt, Reparatur-Café und mehr: Re-Use Day im Reichenfeld kam gut an

FELDKIRCH Wertvolles, was nicht mehr gebraucht wird, wechselte wieder den Besitzer: Im Reichenfeld wurde am Samstag wieder der beliebte alljährliche Re-Use-Day mit dem großen Kindertrödelmarkt veranstaltet. Angesichts zunehmender Knappheit natürlicher Ressourcen und der wachsenden Umweltzerstörung wird dabei zu Kreativität bei der Müllvermeidung und einer nachhaltigen, umweltschonenden Lebensweise aufgerufen.

Um mit möglichst vielen Denkanstößen der Wegwerfgesellschaft entgegen zu wirken, veranstaltet „Unser Markt“ den Re-Use-Day mit vielfältigen beteiligten Partnern: Heuer waren das Team rund um die Poolbar, das Abfallwirtschaftszentrum, “Die Koje” und Produktdesign Use What You Have Festival, ASZ-Re-Use, ReparaturCafe, Stadtgarten, INFO-OK Greta und LeerGut unter den zahlreichen Mitwirkenden.