Wiedersehen noch vor Dienstbeginn: Bundespolizei ertappt syrischen Migranten ein zweites Mal

Am Samstag, 13. Januar 2024, haben Lindauer Bundespolizisten insgesamt 14 Migranten aufgegriffen, die versucht hatten, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Mit einem zurückgewiesenen syrischen Staatsangehörigen gab es noch vor Beginn der folgenden Frühschicht am Sonntag ein Wiedersehen.

Syrischer Reisender ohne Aufenthaltstitel

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten Samstagmittag in einem EuroCity-Zug einen syrischen Reisenden. Der 23-Jährige führte lediglich seinen Reisepass und einen Zugfahrschein für die Strecke St. Margrethen - München mit. Einen Aufenthaltstitel blieb er den Beamten jedoch schuldig.

all

all

self

self

Finanzielle Unterstützung und Wegweisungsverfügung

Die Bundespolizisten ermittelten, dass der Mann durch seine in Berlin lebende Schwester finanzielle Unterstützung in Höhe von 600 Euro und Hilfe bei der Organisation der Reise erhalten hatte. Die Beamten fanden außerdem heraus, dass der Mann bereits eine Woche zuvor an der italienisch-schweizerischen Grenze kontrolliert worden war und eine Wegweisungsverfügung erhalten hatte.