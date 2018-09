Wiedergutmachung ist angesagt

Feldkirchs Handballherren gastieren am Samstag bei der TG Biberach.

Nach dem sich Kutluana & Co. beim ersten Heimspiel vergangene Woche gegen Kuchen-Gingen mit einer schwachen Mannschaftsleistung präsentiert haben, ist das Landesligateam auf Wiedergutmachung aus. Dass die junge Mannschaft nur mit der richtigen Einstellung und Leidenschaft in ded Liga besteh kann, ist allen bewusst. Deshalb will man gegen Biberach nochmal von Null starten und mit einer kompakten Abwehr und geschlossenen Mannschaftsleistung die ersten Punkte in der Saison erkämpfen.