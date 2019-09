Wiedergutmachung in der eigenen Halle

Nach der enttäuschenden Derbyniederlage sind die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch nun auf Wiedergutmachung aus.

Die Niederösterreicherinnen beendeten die letzte Saison auf Rang 5, mussten allerdings gegen die Montfortstädterinnen zwei Niederlagen einstecken. Das motiviert die Hausherrinnen natürlich sehr, jedoch muss auch erwähnt werden, dass sich der Kader der Stockerauerinnen stark verändert hat. Im bisher einzigen Saisonspiel konnten sich die Gäste beim Aufsteiger in Ferlach in der letzten Minute einen Punkt erkämpfen (24:24).

Die Niederlage im Ländlederby wurde verdaut und es wird in jeder Trainingseinheit intensiv an Feinheiten gearbeitet, die die Abstimmung perfektionieren sollen. Mit Vollgas gehen die Feldkircher Damen in jede Einheit und auch in das kommende Heimspiel, wo sie sich auf zahlreiche Unterstützung von der Tribüne freuen.