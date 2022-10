Wiederbelebung der Kürbis-Tradition

Der Gemeindeausschuss „Üs´r Dorf“ lud zum Kürbislauf für einen guten Zweck.

Klar, das aus Übersee importierte Halloween übt auf die Kleinen einen besonderen Reiz aus. Aber die alten herbstlichen Traditionen in unserem Land sollen dennoch nicht in Vergessenheit geraten. Gerade die farbenprächtigen Kürbisse sind ein Sinnbild für unseren mit Erntedank verbundenen Spätsommer. Egal ob Kürbiscremesuppe oder Schnitzen von Gesichtern – sowohl Speisekürbisse als auch Zierkürbisse bieten vielerlei Facetten und Möglichkeiten. So lud etwa der Schwarzacher Ausschuss „Üs´r Dorf“ rund um Beate Haag vergangenes Wochenende zu einem Kürbislauf der besonderen Art. Erst konnten Kinder am Donnerstag 200 Zierkürbisse kostenlos auf dem Dorfplatz abholen. Nach zwanzig Minuten waren ob des großen Andrangs alle vergriffen.