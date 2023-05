Wieder verwenden statt wegwerfen

Rainer Siegele, Präsidium Vorarlberger Gemeindeverband, war am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Rund um den Weltumwelttag am 5. Juni findet seit 2010 die Vorarlberger Umweltwoche statt. In diesem Jahr mit dem Schwerpunktthema Re-Use präsentierten die Initiatorinnen am Mittwoch wichtige Impulse, um über das eigene Handeln nachzudenken.