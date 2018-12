Wieder Sonntagsdemo und Lichtermeer in Ems

Auch der Collini-Gründer war ein Wirtschftaflüchtling. Heute ist Collini mit rund 500 Mitarbeitern der wichtigste Arbeitgeber in Hohenems.

Hohenems. Bei der Kundgebung am vergangenen Sonntag, zu der wiederum mehrere hundert Menschen auf den Salomon-Sulzer-Platz gekommen waren, kündigte Demo-Initiator Klaus Begle eine weitere Protestaktion am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr und für Sonntag, den 23. Dezember, um 17 Uhr ein „Lichtermeer“ auf dem Emser Schlossplatz an.