Wieder schwerer Betrug durch falsche Polizisten

Mehrere Betrugsfälle durch falsche Polizisten beschäftigten Vorarlberg in den letzten Wochen. Am Samstag kam ein weiterer dazu.

Am Samstag gegen 20 Uhr meldete sich telefonisch ein noch unbekannter Täter bei einem 58-jährigen Mann aus dem Unterland und gab vor, ein Kommissar der Polizei zu sein.

Losungswort und roter Rucksack

In weiterer Folge befragte der falsche Kommissar den 58-Jährigen, ob dieser Wertgegenstände zu Hause hätte. Dieser gab an, mehrere Münzsammlungen zu besitzen. Nachdem ein Losungswort ausgemacht wurde, suchte ein weiterer unbekannter Täter die Wohnadresse des Mannes auf und nannte das ausgemachte Losungswort.

all

all

self

self

Nachdem der Täter in die Wohnung gelassen wurde, fotografierte dieser die Münzsammlung und forderte den 58-Jährigen auf, die Münzsammlungen in einen roten Rucksack zu packen. Anschließend verließ der Täter mit den Münzsammlungen in Höhe von 3.000 Euro die Wohnung.