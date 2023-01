Betrug durch falsche Polizisten - das rät die Polizei

Am Montag kam es in Vorarlberg zu einer Anrufwelle von „falschen Polizisten/Kriminalbeamten/Gerichtsbediensteten“.

Konkret geben die falschen Polizisten / Gerichtsbedienstete vor, dass in der Nachbarschaft Einbrüche stattgefunden hätten oder dass Bekannte bzw. nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun in Haft seien, weshalb eine Kaution notwendig wäre. Durch diese Lügengeschichten versuchen die Täter die Opfer zu verunsichern und erkundigen sich nach vorhandenem Bargeld bzw. Wertgegenständen. In einem Fall gelang es der Täterschaft, einen 94-jährigen, in Bludenz wohnhaften Mann dazu zu bewegen, Bargeld bzw. Wertgegenstände in Höhe von EUR 80.000,00 zu übergeben.