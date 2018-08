Wieder Schäden im Wildpark

Ein heftiger Gewittersturm hat im Wildpark erneut Schäden verursacht. Zuletzt wurden das Murmeltiergehege und der Gamswildzaun durch Bäume eingerissen.

FELDKIRCH Die Schäden der schweren Föhnstürme im Winter sind noch gar nicht restlos beseitigt, aber nun setzte ein schwerer Gewittersturm dem Wildpark weiter zu. Eine umgestürzte Buche hat sowohl das neue Murmeltier-Gehege als auch den Zaun fürs benachbarte Gamswild an mehreren Stellen eingedrückt. Die Tiere sind wohlauf. Betriebsleiter Christian Ammann gelang es, innerhalb kurzer Zeit die beiden Gehege provisorisch so abzusichern, dass keine Tiere durch die Lücken ausreißen können. Murmeltier- und Gamswildgehege werden im Sommer noch vollständig repariert.

Ein schwerer Föhnsturm hatte im vergangenen Winter hunderte Bäume umgerissen und massive Schäden an Gehegen und Gebäuden im Wildpark Feldkirch verursacht. Ein Großteil der Schäden ist behoben, aber noch stehen Arbeiten aus. Besonders stark war das Birkhuhngehege betroffen. Nun liegt der Baubescheid für den Neubau der Birkhuhnvoliere auf dem Tisch, die Baukosten betragen etwa 120.000 Euro. „Um sämtliche Schäden an Gebäuden und Gehegen zu beseitigen, ist der Wildpark auch weiterhin froh über jede Spende“, erklärt Christian Amann, Betriebsleiter Wildpark Feldkirch. HE