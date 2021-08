Wieder Pkw-Einbruchsserie in Hohenems

In der Nacht auf Freitag verübten unbekannte Täter an verschiedenen Orten in Hohenems Einbrüche in insgesamt fünf Pkw.

Die Fahrzeuge waren auf öffentlichen Parkplätzen in der Mühlgasse und bei der Post-Filiale in der Goethe-Gasse abgestellt.

Bereits Anfang August war in zwölf Pkw im Bereich Schlossbergstraße und Kirchplatz in Hohenems eingebrochen worden. Ein Tatzusammenhang wird angenommen.

Die Polizei bittet, dass sich allfällige Zeugen, die Angaben zu diesen Vorfällen machen können, aber auch allfällige weitere, noch nicht bekannte Opfer, auf der Polizeiinspektion Hohenems melden.