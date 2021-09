Wieder mehr Bewegung auf der "Balkanroute"

Brigadier Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität, hat am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" einen Überblick über die aktuelle Flüchtlingssituation gegeben.

Gerald Tatzgern sprach im Interview mit Gerold Riedmann von "punktuell massiv" weniger Aufgriffszahlen auf österreichischer Seite seit Anfang September. Momentan sei es so, dass Flüchtlinge, die sich schon längere Zeit am Westbalkan aufhalten, mehr und mehr die Region verlassen. Die Schlepperorganisationen seien "sehr, sehr gut" organisiert und setzten auch Drohnen zur Auskundschaftung ein. 80 Prozent aller irregulärer Migration nach Österreich komme via Ungarn.