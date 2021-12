Nationalrätin Tomaselli (Grüne) sprach bei "Vorarlberg LIVE" über die neue Regierung und den U-Ausschuss.

Was erwartet sich Tomaselli von Karl Nehammer (ÖVP) als neuen Bundeskanzler? "Ich erwarte mir von der ÖVP, dass sie nun zur Ruhe kommt, sich konsolidiert und wir uns wieder auf das Regieren konzentrieren können. Die Aufgaben sind ja nicht weniger geworden. Wir haben ein aufrechtes Regierungsabkommen zum Abarbeiten. Also ein Zurückkommen zur Sacharbeit und weniger Selbstbeschäftigung."

War es Zufall, dass Kurz zurückgetreten ist?

"Kurz geht just an dem Tag, an dem der Geschäftsordnungsausschuss des #OeNR den Weg für den neuen U-Ausschuss zu den Korruptionsvorwürfen frei gemacht hat", twitterte Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli am 2. Dezember.