Wieder ans öffentliche Netz angebunden

Freude bei Anrainern über Wiedereinführung der Buslinie 166 im Ortsteil Augarten.

Lustenau „Das sind super Neuigkeiten, dass die Buslinie 166 wieder den Augarten anfährt“, freut sich Anrainerin Nadine Fink. Ab dem kommenden Montag wird die vielgenutzte Buslinie wieder durch den Augarten fahren und schließt damit einen großen Ortsteil an das öffentliche Verkehrsnetz an. Zur Erinnerung: Ende letzten Jahres wurde der Augarten für die Verantwortlichen der Gemeinde und für die Anrainer völlig überraschend vom Liniennetz genommen. Grund dafür waren massive Verspätungen der Buslinie zu den Hauptverkehrszeiten. Die Fahrgäste kamen nicht rechtzeitig am Bahnhof Lustenau an und verpassten ihre Anschlusszüge. Eine unzufriedenstellende Situation für Fahrgäste und Landbusbetreiber. Michael Stabodin vom Landbus Unterland musste reagieren und strich die Haltestellen im Augarten, um den Fahrplan einhalten zu können. Der Bus wurde kurzfristig auf die schnellere Hauptachse direkt über die Bahnhofstraße verlegt.

Die Landbusverantwortlichen waren um Lösungen bemüht, um die Augärtler wieder ans öffentliche Liniennetz zu bringen. So tüftelten sie in den vergangenen Wochen an einer neuen Linienroute, um den Fahrplan und auch die Anschlüsse einhalten zu können. „In den letzten Wochen wurde die neue Linienführung mit leeren Bussen befahren und auf ihre Tauglichkeit getestet“, so Blaser. Durch zwei Optimierungen in der Route kann so viel Zeit gespart werden, dass der Zuganschluss wieder sichergestellt ist. Künftig wird der Bus vom Bahnhof kommend beim Fulterer Areal in die Höchster Straße einbiegen und sich damit Wartezeiten bei der Ampel Zellgasse sparen. Mit dieser neuen Linienführung werden die Haltestellen Badlochstraße, Augarten und Grüttstraße wieder angefahren. Die Haltestellen Fischerbühel und Gasthaus Schäfle in der Bahnhofstraße entfallen. Weiters biegt der Bus nach der Haltestelle „Gasthaus Linde“ in die Rheindorfer Straße ein und nicht mehr beim Bella Napoli in die Roseggerstraße. Die Haltestelle „Bräuhaus“ wird nicht mehr angefahren, dafür gibt es eine neue Haltestelle in der Rheindorfer Straße. Auch die Haltestelle „Altes Feuerwehrhaus“ musste gestrichen werden, da der Zeitverlust zu groß für die Linie geworden wäre. „Der Bus kürzt über die Radetzkystraße ab“, so Michael Stabodin.