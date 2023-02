Wie würden Sie abstimmen, wenn heute gewählt würde?

Anlässlich des Wahlergebnisses in Niederösterreich fragt VOL.AT seine User, wem sie heute in Vorarlberg ihre Stimmen geben würden. Live-Diskussion mit Politik-Experte und NEUE-Chefredakteur Moritz Moser am Freitag, 3. Februar, um 12.30 Uhr auf VOL.AT.

Die Ergebnisse der beiden vergangenen Wahlen in Tirol und jüngst Niederösterreich haben gezeigt, dass die Bevölkerung den Kurs der amtierenden Regierungsparteien durchaus kritisch sieht.

Sowohl in Tirol und noch deutlicher in Niederösterreich musste die ÖVP herbe Verluste hinnehmen, während die SPÖ daraus wenig Profit schlagen könnte. Die FPÖ erfreut sich hingegen zunehmender Beliebtheit und scheint mit ihrer Themensetzung im Wahlkampf den richtigen Nerv zu treffen. Grüne und Neos zeigen sich konstant, spielen aber in beiden Bundesländern nur eine Nebenrolle.

Vorarlberger Landtag:

Wen würden Sie heute wählen?

Grund genug, sich die Situation in Vorarlberg anzusehen. Vor der VOL.AT-Live-Diskussion mit Politologe und NEUE-Chefredakteur Moritz Moser am Freitag möchten wir Sie um ihre Meinung bitten. Zwar steht der Gang an die Urne für die Vorarlberger Bevölkerung bei der Wahl zum Landtag erst 2024 an, wir wollen aber schon heute ein politisches Stimmungsbild liefern: Wie würden Sie abstimmen, wenn heute in Vorarlberg der Landtag gewählt würde? Das Ergebnis wird dann am Freitag bei der Online-Live-Diskussion präsentiert und diskutiert. Selbstverständlich können Sie wieder interaktiv teilnehmen und Fragen stellen. Entweder live in der Sendung via Kommentar auf Facebook oder YouTube oder wenn Sie uns vorab ihre Fragen an joachim.mangard@russmedia.com schicken.

