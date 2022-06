Wie werde ich Energie autark?

Bludenz. Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer Energien sind in aller Munde. Es gibt viele gute Gründe für die eigene Photovoltaik- oder Solaranlage.

Kürzlich erklärten Vertreter*innen des Energieinstitutes Vorarlberg, in der Remise Bludenz, wurde erklärt was Interessierte bei der Investition in die alternative Energie wissen müssen.