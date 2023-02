Wie viel Plastik in unserem Wasser schwimmt

Schüler klären über Plastikverschmutzung im Meer auf.

Die Gruppe der „Tu-es-Tage“ war gut auf den Vormittag im W*ORT vorbereitet. Die drei Schüler Pascal Bösch, Patrick Scheffknecht und Eric Bösch übernahmen die Bewirtung der Gäste und brachten selbstgemachte Kuchen und andere kleinere Leckereien mit. „Wir machen heute Kaffee und umsorgen unsere Gäste, die ins W*ORT kommen“, sagte Eric Bösch. Seine Kollegen Roman Bösch Fabienne Nigg und Cassandra Keil übernahmen das Quiz, zu dem sie in den vergangenen Wochen recherchiert und dieses angefertigt haben. „Uns geht es darum, dass wir die Menschen aufklären und sie mit den Zahlen etwas aufrütteln“, so Cassandra Keil.

Die Schüler hatten im Vorfeld kleine Holzfische mit der Laubsäge ausgesägt und diese mit Magneten versehen. „Sie dürfen sich unsere Angel schnappen und einmal einen Fisch aus unserer Box angeln“, erklärte Fabienne Nigg der Café-Besucherin Stephanie Böhler. Schnell war ein Holzfisch an der Angel und schon startete die erste Quizfrage. „Was denken Sie, wie viele Tonnen Plastik schwimmen in unseren Meeren?“ Die Besucherin konnte nur raten, war vom Café doch niemand mit den genauen Zahlen vertraut. „Es sind sage und schreibe 150 Millionen Tonnen in unseren Meeren“, so Fabienne Nigg. Auch Waltraud Marte wagte sich an die Box mit den Fischen und erhielt eine Quizfrage. Wurde diese richtig beantwortet, erhielten die Gäste einen kleinen Preis.