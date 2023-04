Wie viel ist zu viel? Jeder achte Österreicher hat ein Alkohol-Problem

Alarmierende Zahlen: Eine Million Österreicher und Österreicherinnen weisen ein gesundheitsgefährdendes Trinkverhalten auf,

Gesundheitsrisiko Alkohol

Alkohol ist neben Nikotin weltweit die Substanz mit der größten Krankheitslast. In Österreich leiden - laut Schätzungen - rund fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung an einer Alkoholabhängigkeit (2,5 Prozent der Frauen und 7,5 Prozent der Männer). Das sind ungefähr 370.000 Betroffene. Weitere 10 Prozent der Bevölkerung konsumieren Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Das bedeutet, dass in Summe 15 Prozent der Österreicher*innen, also rund eine Million Menschen, ein problematisches Trinkverhalten aufweisen.