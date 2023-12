Wie und wo wächst er? Hier lernen Kindergartenkinder den Christbaum kennen

Kinder sollen mehr über den Christbaum lernen und ihn zu schätzen wissen. Das ist das Ziel einer Aktion des Tannenhofs Wohlgenannt in Dornbirn. Dazu gibt es auch Büchlein für Kindergartenkinder.

"Wenn wir da jetzt schauen, am Boden drunter, bei den blauen Stäbchen, da sind überall die Babytannenbäume. Die haben wir hier im Frühling gesetzt", erklärt Selina Wohlgenannt. Sie kniet inmitten kleiner Bäumchen im Christbaumwald in Dornbirn. Um sie herum stehen Kinder einer Dornbirner Kindergartengruppe, die interessiert umherschauen. Die Christbaumzüchterin will den Kleinsten das Thema näher bringen.