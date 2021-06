Wie steht es um Betreuung krebskranker Kinder?

Kürzlich informierte das Land bei einer Pressekonferenz über das neue Vorarlberger Onkologie-Netzwerk. VOL.AT erkundigte sich bei LR Rüscher über den Stand um die kinderonkologische Betreuung. Kritik vonseiten Andrea Tschofen-Netzer, #ProKinderOnko.

LR Martina Rüscher: Das Onkologie-Netzwerk Vorarlberg basiert auf dem entwickelten Onkologie-Konzept und ist in der ersten Ausbaustufe ein Netzwerk für onkologisch erkrankte erwachsene Patienten. Die eingebundenen Stationen sind nur auf Erwachsene ausgerichtet, die eingebundenen Fachärzte kommen aus den betroffenen Fachrichtungen der Inneren Medizin, Thorax- und viszeralen Chirurgie. Im Gegensatz dazu werden onkologisch erkrankte Kinder von Fachärzten der Pädiatrie mit onkologischen Sonderausbildungen behandelt. Bei der Pressekonferenz wurde der Start dieses Netzwerks präsentiert. Eine spätere Erweiterung des Netzwerks um die Kinderonkologie ist in Abstimmung mit allen Beteiligten möglich. Pro Jahr treten in Vorarlberg rund 1700 bis 1800 Neuerkrankungen bei Erwachsenen auf, sowie rund 8 bis 12 Neuerkrankungen bei Kindern.