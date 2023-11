Wie spart Vorarlberg?

Sparen in Österreich

„Sparkonto“

„Für die Zukunft“

Ich spare für ein paar Sachen, zum Beispiel für eine eigene Wohnung, ein Auto und um in Zukunft abgesichert zu sein. Ich habe eine App, in der ich monatlich per Dauerauftrag Geld in einen „Tresor“ überweise, aus dem ich nur im Notfall Geld herausnehmen kann.