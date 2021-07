Wie soll das Europa der Zukunft aussehen?

Im Rahmen der Kampagne #STANDFORSOMETHING werden Jugendliche nach ihrer Meinung gefragt.

Wie stellen sich junge Menschen die Zukunft Europas vor? AnlĂ€sslich der EU-Zukunftskonferenz 2022 hat die europĂ€ische Jugendkarte EYCA in Zusammenarbeit mit weiteren Jugendkartenorganisationen aus 16 verschiedenen LĂ€ndern die Kampagne #STANDFORSOMETHING gestartet. Insgesamt 21 Jugendaktivist*innen sammeln seit 6. Mai Ideen und Meinungen junger EuropĂ€er*innen, welche sie im Anschluss an politische EntscheidungstrĂ€ger*innen weitergeben werden. In Österreich widmen sich der Salzburger Andreas Moser und der Vorarlberger Dave Kock dieser Aufgabe. „Das EU-Parlament unterstĂŒtzt uns in vollem Maße bei unserem Vorhaben. Diese Tatsache stimmt mich optimistisch, dass wir mit der Kampagne tatsĂ€chlich etwas erreichen werden“, hofft Dave Kock. Sein Schwerpunkt in der Kampagne ist die Digitalisierung, wĂ€hrend sich andere Jugendaktivist*innen mit zahlreichen weiteren Themen beschĂ€ftigen.