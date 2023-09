Wie sieht es nach dem Brand auf dem Mastbetrieb Gstach in Rankweil aus?

In der Nacht auf Donnerstag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz beim Schweinemastbetrieb der Familie Gstach in Rankweil ausrücken. Ein Feuer war in einem Stallgebäude ausgebrochen, in dem das Futterlager für die Schweine aufbewahrt wurde.

Laut ersten Informationen wurde der Brand gegen 00:55 Uhr entdeckt. Im Aufenthaltsraum des Betriebs war der Strom ausgefallen, was zwei aufmerksame Angestellte dazu veranlasste, nach der Ursache zu suchen. Schnell stellten sie fest, dass es im Futterlager brannte und schlugen sofort Alarm. Dank ihnen konnten sowohl die Feuerwehr, als auch die Familie Gstach umgehend informiert werden.