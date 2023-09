Feuer in Mastbetrieb - Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand in einem Schweinemastbetrieb in Rankweil ausrücken.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:55 Uhr, brach in einem Schweinemast- und Schlachtbetrieb in Rankweil/Brederis ein Feuer aus. Die genaue Ursache des Brands ist derzeit noch unklar.