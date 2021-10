Wie Schule vor 80 Jahren war

Konrad Flatschacher erzählte den Kindern der VS Leopold aus seiner Schulzeit.

Dornbirn. Den ersten Schultag im September 1941 wird Konrad Flatschacher nie vergessen: „Er war nicht besonders schön. Wir hatten keine Schultasche, gingen barfuß in die Schule, der Schulweg dauerte über eine Stunde und alles war sehr bescheiden.“ Gebannt lauschen die Drittklässler der VS Leopold den Erzählungen des 86-jährigen. „Opa Konrad“ ist zu Gast in der Hatler Schule, um den Kindern von seiner Schulzeit in den 1940er Jahren zu berichten und Frage und Antwort zu stehen. Gefragt wird an diesem Vormittag viel, denn die Schüler sind fasziniert von den Erzählungen des gebürtigen Steirers. Er hat eine kleine Schiefertafel mitgebracht, um zu veranschaulichen, wie er vor 80 Jahren schreiben gelernt hat. Auch ein altes Klassenfoto und ein Zeugnis hat der agile Pensionist mit im Gepäck. Ausführlich werden die alten Dokumente von den neugierigen Kindern betrachtet. „Du warst ja ein richtig guter Schüler!“, stellt Emilian fest, als er die vielen „Sehr Gut“ auf dem Abschlusszeugnis sieht. „Ganz passabel“, entgegnet ihm Konrad trocken.