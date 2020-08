Wie oft und wie lange spielten die FC Dornbirn Spieler

Darum ist ein Eigenbauspieler der neue Dauerbrenner der Rothosen

29 (!) Kaderspieler von Zweitligist FC Mohren Dornbirn wurden in der Premierensaison in der 2. Liga nach dem Aufstieg aus der Regionalliga West von Trainer Markus Mader in den dreißig Meisterschaftsspielen eingesetzt.

Als einziger Akteur bestritt FCD-Eigenbauspieler Florian Prirsch (21) alle dreißig Meisterschaftspartien und die zwei Spiele im ÖFB Cup in Wien Dornbach bei Wiener Sportclub (6:2) und in der Steiermark bei St. Anna am Aigen (0:2). Allerdings wurde der starke linke Verteidiger in den Matches gegen Austria Lustenau, Vorwärts Steyr und BW Linz in der Schlussphase ausgewechselt. 2646 (!) in der Meisterschaft und 180 Minuten im ÖFB Pokal stand Florian Prirsch für die Rothosen auf dem Spielfeld und ist der neue Dauerbrenner in der Mannschaft. Nur 54 Minuten fehlten Prirsch über die volle Distanz aller Partien. Gegen die beiden Steirer Klubs Kapfenberg (6:1) und GAK (3:1) steuerte er in den Heimspielen noch einen Treffer bei.