Wie man aus Wattestäbchen schöne Schneeflocken bastelt

Schöne Schneeflocken basteln ist ganz einfach. Im Video wird gezeigt, wie man aus Wattestäbchen schöne Winterdekorationen basteln kann.

Zuerst klebt man sechs Wattestäbchen mit Heißkleber in der Mitte zusammen - als Unterlage verwendet man am besten Backpapier oder eine Folie. Als nächstes werden sechs Wattestäbchen in der Mitte gebückt und an die bereits bestehenden angeklebt. Abschließend kann man die Schneeflocke mit Wolle umwickeln und den Faden verknoten - fertig!