Wie lange wird es noch bis zum Normalbetrieb dauern? Kanzler: "Sehr Sehr lange"

"Danach wird die Welt auch anders aussehen. Das wird große Auswirkungen haben auf die Frage, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben. Auch die Globalisierung wird in vielen Bereichen hinterfragt werden."

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat angesichts der Coronavirus-Pandemie fehlende Solidarität in Europa beklagt. "In Europa sieht man, dass die Solidarität, wenn es ernst wird, nicht funktioniert", sagte Kurz in einem Interview von "krone.tv", das am Mittwoch online gestellt wurde. "Das wird auch dazu führen, dass viele Diskussionen nach der Krise stattfinden werden müssen", ergänzte Kurz.