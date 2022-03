Wie in der Wüste - Lecher Berge unter Sand begraben

Der Sahara-Sand liegt nicht nur auf den Autos im Ländle. In Lech Zürs bietet sich Touristen und Einheimischen ein fast bizarres Naturschauspiel.

Spektakuläres Wetterphänomen

Am Dienstag konnte man das Wetter-Phänomen auch im Rheintal gut beobachten. Der Himmel war in allen Schattierungen von gelb bis braun eingefärbt, speziell auf im freien abgestellten Fahrzeugen bildete sich eine regelrechte Staubschicht.

Wie viel Sahara-Sand tatsächlich in der Luft lag, zeigt ein Video aus Lech Zürs, in dem zu erkennen ist, wie stark der Himmel und vor allem der Schnee orange-braun gefärbt ist. So mancher User vermutete gar, dass ein Sepia-Filter für die Aufnahmen verwendet worden sein könnte.

Tatsächlich wirbeln Winde, die in den Alpen von Südwesten her ankommen in der Sahara großen Mengen feinster Sand-Partikel auf, tragen sie in große Höhenlagen und bis nach Mitteleuropa. Lassen die Winde nach, setzt sich der Sand, oder er fällt mit Niederschlägen zu Boden. Ein Phänomen, dass dann "Blutregen" genannt wird.