Wie im Disney-Film: 9-Jährige fährt Schlittschuh auf zugefrorener Straße

Nachdem sie einen Disneyfilm gesehen hat, wollte sie, genauso wie die Protagonistin, draußen auf der Straße Schlittschuhlaufen. Diesen Traum konnte sich eine neunjährige Schottin nun endlich erfüllen.

Mit ihrer Aktion überraschte sie die ganze Nachbarschaft. Madison trainiert schon seit drei jahren Eiskunstlauf, auf Grund der Corona-Pandemie war das in den letzten Monaten aber leider nicht mehr möglich. An Weihnchten sah sich Madison den Disney-Filnm "Noelle" an, in dem ein Mädchen direkt vor ihrer Haustüre Schlittschuh läuft. Zu ihren Eltern sagte sie danach: "Ich wünschte, ich könnte das auch tun."