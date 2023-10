Wie gelingt digitale Jugendbeteiligung?

Am 25. Oktober findet eine hybride Veranstaltung zu digitaler Jugendbeteiligung statt.

Von den Entscheidungen, die wir heute fällen, sind vor allem Jugendliche betroffen. Umso wichtiger ist es, sie direkt vor Ort und digital in Entscheidungsprozesse einzubinden. Was aber zeichnet gelungene digitale Jugendbeteiligung aus? Worauf muss man im digitalen Raum achten und welche Tools gibt es wofür? Antworten auf diese Fragen gibt es bei einer hybriden Veranstaltung zu digitaler Jugendbeteiligung am Mittwoch, 25. Oktober 2023, ab 14.30 Uhr. Die Teilnehmenden können vor Ort im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen dabei sein oder online über Zoom & Gather.Town.