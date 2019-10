Wie gefährlich sind Antibiotikaresistenzen?

Am BG Dornbirn organisierten Schüler eine angeregte Podiumsdiskussion.

Dornbirn. Mit Lukas Gmeiner, Vertreter eines großen Pharmakonzerns, Andjela Mladenovic von Greenpeace, Landwirt Jakob Wehinger, Yannis Franke von der EU, der Humanmedizinerin Paula Mäser und Sila Bülbül, Forscherin im Bereich Antibiotika, war die Podiumsdiskussion zum Thema Antibiotikaresistenz am BG Dornbirn hochrangig besetzt. Das Besondere daran – die Podiumsteilnehmer waren Schüler, die in die jeweiligen Rollen geschlüpft waren. Die rollenbasierte Podiumsdiskussion, bei der Schüler der achten Klassen als Zuhörer fungierten, war der Abschluss eines anspruchsvollen Projektes der 6ar Klasse in Kooperation mit der Universität Innsbruck.