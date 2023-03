Wie führt man ein gutes Leben?!

Gelungener Auftakt der Veranstaltungsreihe „Götzner Gespräch“ mit Univ. Prof. DDr. Alfried Längle.

Am 7. März war der Vereinshaussaal prall gefüllt, an die 400 Zuhörerinnen und Zuhörer folgten mit großem Interesse den Ausführungen des berühmten Psychotherapeuten und Experten für Logotherapie und Existenzanalyse Alfried Längle. Das Thema des Vortrags und des anschließenden Gesprächs mit Mag. Daniel Scheyer lautete: „Ein gutes Leben führen“.

In diesem Frühjahr stellt das Kulturreferat unter der Ägide von Frau Vzbm. Edith Lampert-Deuring Persönlichkeiten in den Mittelpunkt, die in Götzis aufgewachsen sind oder familiäre Wurzeln in Götzis haben, die dann die Gemeinde aus beruflichen oder anderen Gründen verlassen haben und in der Fremde besonderes geleistet und es zu großem Ansehen gebracht haben.