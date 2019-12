Wie es damals war

Schüler zeigen im Stadtmuseum die Industriegeschichte und das frühere Leben.

An den einzelnen Kofferstationen zeigten die Jugendlichen ihren pesönlichen Blick auf das industrielle Erbe der Region. Isabel Moosbrugger von der 4a-Klasse der Mittelschule Markt präsentierte, gemeinsam mit den am Projekt beteiligten Mitschülern, ihren Koffer zum Thema Kinderarbeit einst. Katharina Matt, Alina Brändle und Jana Luisa Feurle von der 6d des BGD hatten untersucht, was es mit der Ernährung in der Industrialisierung auf sich hatte und präsentierten, anschaulich gestaltet, ihren Koffer mit den passenden Utensilien. „Alles in diesem Koffer haben wir selbst gemacht. Es war eine Menge Arbeit und viel Spaß“, sagen jene vier Schülerinnen des BGD, die das Leben der Familien Hämmerle und Rhomberg unter dem Titel „Dornbirner Unternehmer“ präsentierten.