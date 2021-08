„Wie ein zweites Leben, das mir geschenkt wurde“

Menschen aus der Heimat: Franz Ebner (78) sieht sich auf der Sonnenseite des Lebens. Die Genesung seiner Krankheit als Geschenk.

Dornbirn. Glück bedeutet für ihn, eine intakte Familie zu haben. Seine Lebensphilosophie lässt darauf schließen, dass Franz Ebner ein Familienmensch sein muss. „Das bin ich“, bestätigt er, dabei habe er großes Glück gehabt. Denn wenn er auf seine Kindheit zurückblickt, sieht es auf den ersten Blick anders aus. Seinen Vater kannte er nur anhand von Fotos und Erzählungen seiner Mutter. Der kleine Franz war erst drei Monate alt, als sein Vater nach dem Krieg in einem Lazarett in Feldkirch verstarb. Für seine Mutter blieb er das einzige Kind. Im Alter von neun Jahren wurde er Vollwaise. Er erinnert sich genau an diesen Tag, es war sein neunter Geburtstag. Seine Mutter schenkte ihm Geld für Turnschuhe, die er dringend benötigte. Doch noch am selben Tag kannte das Schicksal des Buben, der in Feldkirch-Altenstadt aufgewachsen war, keine Gnade. Seine Mutter verstarb plötzlich an einer Herzschwäche. Seine Tante, die Schwester der Mutter, hat ihn großgezogen. „Sie sorgte gut für mich“, zieht er heute Bilanz. Durch sie bekam er auch Zugang zur Großfamilie. Trotz allem könne er seine Kindheit als glücklich empfinden. „Meine Tante war eine tiefgläubige Frau“, erzählt er von früher. Vielleicht deshalb habe er schon als Bub einen engen Bezug zur Kirche bekommen, „es hat mich oft dorthin gezogen“, ergänzt er, und er sei auch gern Ministrant gewesen. Seine erste Arbeitsstelle führte ihn nach Dornbirn-Hatlerdorf zur Firma Dkfm. Schäfer-Elmayer, die beste Kontakte zur heimischen Textilindustrie in der Blütezeit pflegte. Für ihn sei es ein guter Start und eine wertvolle Hilfe für die spätere Tätigkeit als Stickerei-Exporteur gewesen, blickt Ebner zurück.