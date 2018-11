„Wie ein Taler mit zwei Seiten“

Keine Handelsware oder Second Hand gab es beim TALENTE-Markt in Hohenems.

Insgesamt waren 50 Aussteller in der Schule auf zwei Geschosse verteilt. Der Markt ist eine Euro-freie Zone, Nichtmitglieder konnten „Talente“ an der Bonkassa erwerben. „Der Markt in Hohenems findet zwei Mal im Jahr statt“, freut sich Obmann Gernot Jochum-Müller. „400 Gäste sind dieses Mal gekommen, um das ein oder andere Weihnachtsgeschenk schon vorab zu besorgen.“ Die nächste Veranstaltung findet am Sonntag vor Palmsonntag statt.

Das Talent als Fähigkeit und Talent im Sinne einer alternativen Währung, einer sogenannten Komplementärwährung – dem Verein ist es gelungen, beides zusammenzubringen. Als größtes Tauschsystem im mitteleuropäischen Raum ist Talente Vorarlberg heute Vorreiter und wichtiger Impulsgeber. Der Verein gibt seinen Mitgliedern Raum für ihre Talente und Fähigkeiten, um mehr von dem zu tun, was sie gut können und gerne tun. „Damit stiften sie Nutzen für sich und andere in Form von Dienstleistungen und Waren.“

Der Ausgleich erfolgt über das Zahlungsmittel TALENT. Das so geschaffene Geld, und folglich die Geldschöpfung entstehen durch demokratische Regeln und dezentral in einer Region. Für die Verbuchungen hat jedes Mitglied ein „TALENTE-Konto“, vergleichbar mit einem Bankkonto. TALENTE haben einen Unterschied: es fallen keine Zinsen an, weder für Guthaben, noch für Überziehungen. Es gibt keine Spekulation und kein Verschieben von Geld in Steueroasen. „Ein System, das Gemeinschaftsbildung anregt, statt Ausgrenzung wie bei der sonstigen Geldwirtschaft, bei der immer weniger Nutznießer am Tisch sitzen“, meint Jochum-Müller. „Wir leben die Praxis eines Modells, das keinen Wachstumszwang kennt und jedem Zugang zu dieser Form von Geld ermöglicht. Faires Geld also.“ BIN